Beat crita la volan, a lovit un copac si o masina

Conducand beat, a intrat intr-un copac de pe marginea drumului.La data de 08 noiembrie a.c., in jurul orei 03.31, politistii Sectiei 1 Rurala au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier in localitatea Fantanele.Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 30 de ani, din Fantanele a condus un autoturism pe D.J.682A iar ajungand la intersectia cu D.J.682 a intrat in coliziune cu un copac aflat pe marginea partii carosabile, ulterior autoturismul ricosand ... citeste toata stirea