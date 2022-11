Politistii din municipiu au fost sesizati ieri, despre un eveniment rutier, pe strada Clujului din cartierul aradean Parneava.Din cercetari, a reiesit ca in aceeasi zi, in jurul orei 15,35, un barbat de 44 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism ... citeste toata stirea