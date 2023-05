Laptele de soia a devenit o alternativa populara pentru cei care evita lactatele de origine animala sau care au intoleranta la lactoza. Este un aliment bogat in nutrienti si poate aduce numeroase beneficii pentru sanatate. Cu toate acestea, asa cum se intampla in cazul oricarui aliment, laptele de soia are atat beneficiile sale, cat si unele contraindicatii. Sa exploram mai detaliat aceste aspecte:Beneficiile laptele de soia:Surse de proteine: Laptele de soia este o sursa buna de proteine ... citeste toata stirea