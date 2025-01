Beneficiile ozonoterapiei in reabilitarea medicala

Ozonoterapia este o forma inovativa de tratament care a castigat din ce in ce mai multa atentie in medicina moderna, in special in domeniul reabilitarii medicale. Aceasta terapie utilizeaza ozonul (O3), o forma de oxigen activ, pentru a stimula procesele de vindecare ale organismului. Desi a fost utilizata pentru prima data in scopuri medicale in anii '70, ozonoterapia a devenit din ce in ce mai populara datorita eficientei sale in tratarea diferitelor afectiuni, reducerea inflamatiei si ... citește toată știrea