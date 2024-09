Beneficiile untului de shea si ale acizilor grasi Omega 3-6-9 pentru piele

In ultimele decenii, interesul pentru produsele naturale destinate ingrijirii pielii a crescut semnificativ. Printre aceste produse, untul de shea si acizii grasi Omega 3, 6 si 9 s-au dovedit a fi extrem de valorosi. Aceste ingrediente nu doar ca ofera hidratare, dar si contribuie la sanatatea generala a pielii.Ce este untul de shea?Untul de shea este un produs natural obtinut din nucile arborelui de shea (Vitellaria paradoxa), care creste in regiunile africane. Acesta este bogat in vitaminele ... citește toată știrea