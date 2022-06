Benzina si motorina au ajuns la cele mai mari preturi din istorie - cat costa un plin in Arad

ARAD. Carburantii sunt din ce in ce mai scumpi, ceea ce duce inevitabil al scumpiri in lant pe toate sectoarele de produse. Preturile carburantilor in Romania au depasit 8 lei pe litru pentru prima data la inceputul lunii martie, din cauza sanctiunilor impuse Rusiei si a razboiului din Ucraina.28 de lei in plus pentru un plinPotrivit informatiilor publicate de site-ul Peco Online, comparativ cu luna aprilie, pretul mediu al unui litru de benzina standard s-a majorat cu 7,2%, ceea ce ... citeste toata stirea