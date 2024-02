Betacarotenul: Pigmentul Portocaliu cu Puteri Vindecatoare

Betacarotenul, pigmentul de culoare portocalie-rosiatica, regasit intr-o varietate de plante, legume si fructe, detine un rol esential in mentinerea sanatatii organismului. Originea numelui sau provine din alaturarea cuvantului grecesc "beta" cu latinescul "caroten" (n.r. morcov), primul proces de cristalizare a acestuia fiind realizat din morcov in anul 1831 de catre chimistul Heinrich F. Wackenroder.Ce este Betacarotenul si Cum Actioneaza in Organism?Betacarotenul reprezinta un precursor ... citește toată știrea