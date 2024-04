Biciclist accidentat mortal, la Sanleani

Un barbat care mergea cu bicicleta in Sanleani si-a pierdut viata, dupa ce o masina care, potrivit martorilor, circula cu viteza, l-a luat in plin. Accidentul a avut loc miercuri dimineata, inainte de ora 7, la volanul masinii aflandu-se un tanar din localitatea Zarand.Iata ce au stabilit politistii:"La data de 3 aprilie a.c., in jurul orei 06.47, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre un eveniment rutier. Din primele cercetari a reiesit ca, un ... citește toată știrea