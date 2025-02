Bilantul misiunilor ISU Arad in ziua de marti, 04 februarie

In ziua de marti, 4 februarie, pompierii militari au actionat pentru gestionarea optima a celor 38 de situatii de urgenta produse la nivelul judetului Arad. Cele mai multe interventii au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD intervenind in cazul a 33 de solicitari.Totodata, salvatorii au actionat pentru stingerea a 5 incendii, astfel: 3 incendii izbucnite la cosurile de fum ale unor locuinte din localitatile Sagu, Sepreus si Sofronea, iar doua interventii au vizat stingerea unor ... citește toată știrea