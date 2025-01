Bilantul misiunilor pompierilor aradeni din acest sfarsit de saptamana

In acest sfarsit de saptamana (17 - 19 ianuarie 2025), pompierii militari au intervenit pentru gestionarea optima a celor 90 de situatii de urgenta produse la nivelul judetului Arad. Cele mai multe interventii au constat in acordarea asistentei medicale, echipajele SMURD intervenind la 84 de solicitari.Totodata, salvatorii au intervenit pentru stingerea a 4 incendii, precum si in alte 2 situatii in sprijinul comunitatilor, cum ar fi: deblocarea persoanelor si asigurarea masurilor de prevenire ... citește toată știrea