Blocul "blestemat" a ramas fara constructor

ARAD. Gata, e oficial: reabilitarea termica a blocului de la Podgoria, acolo unde se desfasoara o adevarata telenovela incepand din luna octombrie 2020, intra in pauza. Intr-o conferinta de presa, viceprimarul Aradului, Lazar Faur, a anuntat ca proiectul va intra in pauza fortata, urmand ca, in data de 10 octombrie, sa fie reziliat contractul in vigoare cu firma Fildo Starcons."Proiectul a evoluat prost, chiar daca am solicitat constant constructorului sa remedieze problemele sau sa grabeasca ... citeste toata stirea