Blocul Operator al Spitalului Judetean, modernizat din fonduri transfrontaliere

Consiliul Judetean Arad doreste modernizarea Blocului Operator al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, cu fonduri europene. Astazi, Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, a fost prezent la o sedinta tehnica, la Spitalul Judetean, impreuna cu proiectantii si cu reprezentantii Spitalului, discutiile axandu-se pe capacitatea blocului operator si pe dotarile necesare modernizarii acestuia."Continuam sa investim in sanatate, pentru ca viata are prioritate. In proiectul de ... citeste toata stirea