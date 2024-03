Boala Celiaca: Viata Fara Gluten si Drumul Spre Vindecare

Boala celiaca este o afectiune autoimuna cronica grava, in care ingestia de gluten duce la deteriorarea mucoasei intestinului subtire la persoanele predispuse genetic. Este denumita si celiachie, sprue celiac sau sprue non-tropical si enteropatie glutenica. Afecteaza o proportie semnificativa a populatiei, estimata la 1 din 100 de persoane in intreaga lume.Cand persoanele cu boala celiaca consuma gluten, o proteina vegetala prezenta in anumite cereale cum ar fi graul, secara si orzul, ... citește toată știrea