Bogdan Ban, primarul orasului Curtici - bilant de mandat 2016 - 2024 (FOTO)

Este momentul potrivit sa privim inapoi si sa evaluam realizarile si provocarile din perioada 2016-2024 in Orasul Curtici. In aceasta perioada, am concentrat eforturile administratiei locale pe implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, atat de la Bugetul de Stat, cat si de la Uniunea Europeana, cu scopul de a imbunatati infrastructura si serviciile comunitatii. De la modernizarea drumurilor si asfaltarea strazilor pana la extinderea retelelor de canalizare si investitiile ... citește toată știrea