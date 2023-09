Incepe sa bata la patru saptamani de la conceptie si continua sa bata neincetat pe tot parcursul vietii. Pentru fiecare adult bate de aproximativ 70 de ori intr-un singur minut si de peste 100.000 ori intr-o zi. Desi are doar marimea unui pumn, reuseste sa pompeze sange in tot organismul, avand propriul sistem de generare a impulsurilor electrice. Inima - un organ incredibil, care ne tine in viata!Ziua Mondiala a Inimii, sarbatorita in fiecare an, in toata lumea, pe 29 septembrie, este o ... citeste toata stirea