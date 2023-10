Bucurestiul, Brasovul si Aradul vor adauga peste 580 de camere de hotel sub un brand international in 2024, anunta Ziarul Financiar.Bucurestiul, Brasovul si Aradul vor avea noi hoteluri de brand international incepand cu 2024. Piata locala va adauga peste 580 de camere de brand international ale diferitelor marci hoteliere. Hotelurile care se vor deschide anul viitor sunt Ibis Styles Brasov, Corinthia Bucuresti, Adagio si Tribe Bucuresti, DoubleTree by Hilton Brasov si Autograph Collection by ... citeste toata stirea