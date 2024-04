Bugetul Siculei, "ciuruit" de o sentinta

SICULA. Si-au cerut drepturile salariale in instanta, iar judecatorii le-au dat castig de cauza. Vorbim despre mai multi angajati ai Primariei Sicula, care au primit o sentinta definitiva prin care institutia este obligata sa le plateasca diferente salariale de zeci de mii de lei. Noua persoane angajate in primarie, reprezentate de Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiului Timisoara, sindicat la care siculanii sunt afiliati, au dat in judecata institutia la care lucrau. Acestia ... citește toată știrea