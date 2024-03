Bujorul de Munte: O comoara in Tratamentul Bolilor de Ficat si Afectiunilor Respiratorii

Bujorul de munte, cunoscut stiintific sub denumirea de Rhododendron kotschyi, este o planta valoroasa din familia ericaceelor, recunoscuta pentru beneficiile sale terapeutice. Descrierea sa modesta nu ii face dreptate bogatiei potentiale, dar este o prezenta importanta in peisajul natural al zonelor montane. Cu toate acestea, este important sa se inteleaga ca in ciuda beneficiilor sale, in cantitati mari, bujorul de munte poate fi toxic.Caracteristici Botanice si Utilizare MedicinalaBujorul ... citește toată știrea