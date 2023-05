In data de 6 mai 2023, la Liceul "Nicolae Balcescu" din Gyula (LNB), a avut loc serbarea de ramas bun a elevilor de clasa a XII-a, sub genericul "La revedere, scoala draga!", la care a participat si seful reprezentantei diplomatice romanesti la Gyula, Florin Vasiloni, consulul general. Elevii absolventi, cuprinsi in doua clase, au luat parte la aceasta serbare, desfasurata pe scena Centrului Cultural Romanesc din cadrul LNB, in prezenta a sute de persoane (elevi, profesori, parinti, invitati). ... citeste toata stirea