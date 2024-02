Busuiocul, planta aromatica apreciata in bucataria mediteraneana, nu este doar uningredient care isi imprastie aromele imbietoare in indraznete. De fapt, aceasta plantaadduce multiple beneficii pentru sanatate, fie ca este consumata direct sau sub formade ulei esential.Originea si Compozitia NutritionalaBusuiocul, isi trage denumirea din cuvantul latin "Basilicum", care inseamna "Rege".Originara din India planta prefera climatul tropical, aceasta planta erbacee ... citeste toata stirea