O mama si-a aruncat doi copii de la etajul al doilea al motelului in care s-a cazat, azi-noapte, in Botosani.Baietelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare grava, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie, femeia, in varsta de 23 de ani, i-a trimis sotului un mesaj text pe telefon, scrie antena3.ro.Dupa doar ... citeste toata stirea