Cadavrul unui preot din Arad a fost gasit intr-o balta de pescuit din localitatea Camna."Politistii Sectiei 5 Rurala Ineu au fost sesizati despre un cadavru, gasit intr-o balta de pescuit din localitatea Camna. In urma cercetarii la fata locului, cadavrul a fost identificat in persoana unui barbat de 54 de ani, din Arad. Trupul neinsufletit nu prezenta urme vizibile de violenta, acesta fiind transportat la Serviciul de Medicina Legala Arad, in vederea efectuarii autopsiei si luarii masurilor ... citeste toata stirea