Politistii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica si Supraveghere Comunitara continua activitatea de capturare a cainilor fara stapan, in trei zile ale ultimelei saptamani fiind ridicate, de pe domeniul public, 11 exemplare. Acestea au fost plasate de catre personalul autorizat din cadrul Serviciului Ecarisaj al Gospodaririi Comunale in adapostul special amenajat.Actiunile au avut loc in cartierele Micalaca, Aradul Nou, Insula Mures si strada Baba Novac."Echipele mixte de politisti ... citeste toata stirea