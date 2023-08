Alumni pe care il prezentam in aceasta saptamana este cunoscut marii majoritati a locuitorilor din judet din perspectiva politica: consilier local, iar din 2012, primar al orasului Ineu. Insa pentru familie, prieteni si cunoscuti, este doar Calin, la fel cum va ramane si pentru fostii sai colegi de facultate.A absolvit specializarea Stiinte Politice si Administrative din cadrul U.V.V.G. in anul 2003. A ales aceasta facultate pentru ca "promitea sa ofere o pregatire serioasa in domeniul ... citeste toata stirea