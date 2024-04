Calin Bibart, despre zvonurile care s-au strans pe la colturi vizavi de candidatura sa la Primarie

In timpul conferintei de presa sustinuta astazi, primarul Bibart a lasat sa se inteleaga ca el va candida pentru un nou mandat la Primaria Arad , cu siguranta, dar nu s-a grabit sa detalieze si conditiile in care isi planifica aceasta candidatura.Oricum, primarul a evitat intrebarea care ar fi pus capat zvonurilor, aceea de a clarifica daca va candida din partea celor doua partide, ca si candidat comun, precum este cazul in alte orase din tara."Nu comentez acest subiect, nu stiu unde sau ce ... citește toată știrea