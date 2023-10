Sedinta de Guvern de astazi a avut pe ordinea de zi un pas birocratic si legal care permite Universitatii Aurel Vlaicu sa acceseze fonduri pentru modernizarea caminelor studentesti de pe strada Ursului, a anuntat deputatul PNL Sergiu Bilcea.Concret, proiectul prevede "inscrierea imobilelor situate in strada Ursului nr. 2-4 (...) in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Ministerului Educatiei pentru Universitatea "Aurel Vlaicu din ... citeste toata stirea