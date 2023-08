Aerul curat este esential pentru sanatatea oamenilor si a ecosistemelor. Doar poluarea atmosferica, fara a lua in considerare si alte forme de poluare, este responsabila pentru aproape 238 000 de decese premature in fiecare an in randul europenilor.Noile norme propuse de catre Comisia Europeana in 2022, in cadrul Pactului Verde European, urmaresc reducerea cu peste 75% in urmatorii zece ani a numarului deceselor cauzate de nivelurile crescute ale principalului factor poluant al aerului - ... citeste toata stirea