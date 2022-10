Campanii pentru sanatatea aradenilor (FOTO)

Donare de sange si campanie de informare pentru prevenirea cancerului: doua actiuni ale Organizatiei Femeilor Liberale Arad (OFL Arad) pentru sanatate. "Doneaza darul vietii" este o actiune deja consacrata, repetata la fiecare patru luni de doamnele si domnisoarele din OFL."Luna aceasta am purtat culoarea roz, culoarea simbol a luptei impotriva cancerului la san. Exista o motivatie personala in spatele initiativei de a dona sange: la un moment dat in viata una dintre cele mai importante ... citeste toata stirea