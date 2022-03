CANAH BIO GRANOLA MIX DE CEREALE SI SEMINEsE DE CANEPA, IMBOGAEsIT CU INGREDIENTE NATURALE - PENTRU UN MIC DEJUN ECHILIBRAT

Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, iar daca aceasta este bogat in cereale, va asigura organismului un sfert din necesarul de energie pentru intreaga zi, furnizand energie pentru muschi si creier. Tot mai multi dintre noi suntem in cautarea alimentelor BIO bogate in vitamine si minerale, insa este greu sa gasim varianta optima, gustoasa si satioasa pentru a fi consumata la cea mai importata masa a zile. Din acest motiv va recomandam sa incercati CANAH BIO LOW SUGAR, MIX DE CEREALE ... citeste toata stirea