Cand incepe prima actiune de dezinsectie de anul acesta din municipiu

Datorita temperaturilor semnificativ pozitive din ultima perioada, Primaria Municipiului Arad, prin operatorul contractat in acest scop demareaza prima actiune de dezinsectie pentru distrugerea si prevenirea dezvoltarii stadiilor larvare ale insectelor (in special tantari), in spatiile deschise de pe domeniul public si privat al Municipiului Arad."Tratamentul de dezinsectie terestru se va aplica in perioada 18 - 21 aprilie 2022, pe timp de zi, intre orele 7:30 - 16:30. In acelasi interval se ... citeste toata stirea