Primaria anunta ca aprinderea luminitelor in bradul de Craciun din centrul Aradului si a iluminatului festiv de sarbatori din oras va avea loc marti, 5 decembrie 2023."Evenimentul va incepe la ora 18:00, cand pe platoul din fata Palatului Administrativ va avea loc un program artistic pregatit de trupele care activeaza in diferite cercuri de la Palatul Copiilor.Cei care vor fi prezenti in centrul Aradului vor putea sa-l intalneasca si sa se ... citeste toata stirea