Cand se da drumul la caldura in municipiu

Veste buna pentru aradenii care se incalzesc inca in sistem centralizat si s-au saturat de frigul din apartamente sau case. Asta, in conditiile in care temperaturile nocturne au scazut semnificativ in ultimele saptamani. Primarul Calin Bibar a anuntat la sfarsitul sedintei de astazi a Consiliului Local Municial cand se da drumul la caldura.Raspunzand interpelarii unui consilier municipal, primarul Calin Bibart sustine ca a avut discutii cu ... citeste toata stirea