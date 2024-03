Cand se schimba ora si cum ne afecteaza aceasta schimbare organismul

Odata cu apropierea primaverii, data la care Romania va trece la ora de vara devine o informatie de interes general. Traditional, schimbarea orei are loc la sfarsitul lunii martie, iar in 2024, vom da ceasurile cu o ora inainte in ultimul weekend al lunii, in noaptea de 30 spre 31 martie.Mai multa lumina in zilele de varaRomania pastreaza traditia de a ajusta ora de doua ori pe an, iar trecerea la ora de vara in 2024 se va realiza in conformitate cu regulamentele internationale. Aceasta va ... citește toată știrea