Cand va avea loc prima editie a Galei Cladirilor Istorice de la Arad

Primaria Municipiului Arad isi va manifesta recunostinta fata de proprietarii cladirilor istorice care au facut un efort financiar si au renovat fatadele acestora, rasplatindu-i simbolic in cadrul primei editii a Galei Cladirilor Istorice.Evenimentul va avea loc in 12 decembrie 2022, la ora 18.00, in Marele Salon al Vechiului Cazinou din Arad si este dedicat celor care contribuie in mod activ la valorizarea patrimoniului construit al orasului.Laureatii evenimentului vor fi proprietari ai ... citeste toata stirea