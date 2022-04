Cand vine la Arad Avocatul Poporului

Biroul Teritorial Timisoara al Institutiei Avocatului Poporului, anunta reluarea audientelor in teritoriu, in luna aprilie 2022.Audientele se vor sustine in continuare si la sediul Biroului Teritorial Timisoara al Avocatului Poporului din Timisoara, Bulevardul Republicii, nr. 12, zilnic intre orele 9,00 - 16,00. Pentru informatii suplimentare, persoanele interesate pot suna la numarul de telefon 0256/220321 sau scrie pe adresa de e-mail avptimis@avp.ro.La Arad, audientele se vor tine in 4 ... citeste toata stirea