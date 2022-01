Cantaretul si actorul Meat Loaf a murit, joi noapte, la varsta de 74 de ani, a confirmat familia. "Bat Out of Hell" si "I'd Do Anything for Love" sunt doua dintre cele mai cunoscute hituri ale artistului.Intr-o declaratie postata pe pagina lui de Facebook se spune: "Inimile noastre sunt indurerate sa anuntam ca incomparabilul Meat Loaf a murit in aceasta seara, cu sotia sa Deborah alaturi. Fiicele Pearl si Amanda si prietenii apropiati au fost alaturi de el in ultimele 24 de ore.Cariera sa ... citeste toata stirea