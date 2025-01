Cantecul de lebada al Mariei Callas in interpretarea suava a Angelinei Jolie

"Eu cant la o vioara care doare,Eu cant la un pian bolnav de ciuma,Cu veselie si cu disperareEu cant un cantec care ma consuma"(Adrian Paunescu)Trebuie sa spun de la bun inceput ca distribuirea actritei Angelina Jolie in rolul Mariei Callas mie unul mi se pare un pariu castigat pentru regizorul Pablo Larrian.Cu ochii ei imensi, de caprioara ranita de asperitatile existentei cotidiene, cu profilul ei de Antigona, pasind in ritmul Simfoniei Destinului (a V-a) pe strazile versatile ale ... citește toată știrea