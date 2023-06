Patru masini au fost avariate, duminica seara, in zona Garii CFR, pe Calea Aurel Vlaicu. Cauza accidentului ar fi fost nerespectarea distantei de siguranta in mers fata de autovehiculul din fata.Potrivit IPJ Arad, in data de 25 iunie, in jurul orei 20.20, politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre faptul ca, pe Calea Aurel Vlaicu, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, a avut loc un accident rutier, in care ... citeste toata stirea