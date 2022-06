Caravana Les Films de Cannes revine la Arad pe 10 iunie. Proiectii cu filme de autor la Arad

Caravana Les Films de Cannes revine in numeroase orase ale tarii, marcand o noua editie a caravanei care aduce publicului o selectie de filme de autor, din competitiile unor festivaluri internationale precum Cannes. Filmele vor fi vizionate atat in sali de cinema, cat si in spatii neconventionale, pe parcursul a mai multor saptamani in mai si iunie. Caravana Les Films de Cannes ajunge pe 10 iunie la Arad, la Cinema Arta. Intrarea este libera.Filmul care va fi proiectat in programul Caravanei ... citeste toata stirea