Din dorinta de a fi aproape de semenii nostri, avand experienta anilor si campaniilor trecute, U.V.V.G. Arad, impreuna cu Asociatia "Cetatea Voluntarilor", in luna martie a acestui an, au demarat campania CARAVANA SANATAEsII.Sub coordonarea doamnei dr. Coralia Cotoraci si doamnei dr. Simona Dumitra, dr. Alciona Sasu si rezidentii sectiilor de hematologie si pediatrie acorda consultatii specializate GRATUITE persoanelor in varsta, copiilor si celor din medii defavorizate, din tot judetul Arad. ... citeste toata stirea