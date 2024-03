Caravana Shakespeare vine la Arad, pe 30 martie

Caravana Shakespeare vine la AradVino pe 30 martie in parcarea Hotelului Continental Forum, sa vezi Operele complete ale lui Shakespeare si poti castiga un weekend la Festivalul International Shakespeare de la Craiova!Pe 30 martie, Caravana Shakespeare soseste la Arad si aduce, in premiera, "Operele complete ale lui Shakespeare" in 45 de minute.Iubitorii de teatru sunt asteptati asadar sambata, 30 martie, ora 18:00, in parcarea Hotelului Continental Forum, la un spectacol in aer liber, ... citește toată știrea