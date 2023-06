A doua editie a Caravanei Sportului Aradean a poposit in cele mai mari trei cartiere ale orasului. Proiectul sustinut de Consiliul Judetean, Centrul Cultural Judetean si numeroase cluburi sportive la initiativa deputatului PNL Sergiu Bilcea si-a propus sa indrume copiii spre sport. Aflata la editia a doua, Caravana Sportului Aradean a fost un succes, un numar important de copii in special au intrat in contact cu reprezentantii cluburilor sportive, primul pas spre inscrierea la o disciplina ... citeste toata stirea