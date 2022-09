Caravana Sportului invita aradenii la miscare

Cluburile aradene si ramurile sportive ies in spatiul public si invita aradenii, mai ales pe cei mici, sa se indrepte spre sport! Caravana Sportului Aradean este o initiativa a deputatului Sergiu Bilcea, realizata in parteneriat cu Consiliul Judetean Arad, Centru Cultural Judetean Arad si culburile sportive.Incepand cu sambata, la final de saptamana cluburile vor merge in cartierele orasului unde se vor prezenta aradenilor si vor face demonstratii. Copiii in special vor putea sa intre in ... citeste toata stirea