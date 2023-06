Politia Locala anunta ca a fost nevoita, ieri, sa intervina in sae zone din municipiu, ca urmare a galagiei facute de locatari. Asta, in conditiile in care sanctiunile aplicate pot ajunge si la 6.000 de lei."Politistii locali de ordine publica din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad, au identificat si sanctionat, in data de 27.06.2023, nu mai putin de 6 fapte de nerespectare a prevederilor Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, ... citeste toata stirea