Care este programul de colectare a biodeseurilor si deseurilor voluminoase din toamna aceasta

Incepand cu aceasta saptamana, in municipiul Arad se desfasoara programul de colectare gratuita a biodeseurilor provenite din gradini si parcuri si a deseurilor voluminoase, cunoscut sub denumirea Curatenia generala de toamna. Acest program este organizat in toate zonele municipiului, si va avea o durata de 30 de zile lucratoare, pana in data de 22 noiembrie, conform informatiilor publicate pe pagina Primariei Municipiului Arad, respectiv a programarii pe cartiere, atasate (vezi galeria foto). ... citește toată știrea