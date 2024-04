Care este tara care va avea doua PRIME DOAMNE in palatul prezidential

Cu doar cateva minute dupa incheierea campaniei prezidentiale din Senegal, viitorul castigator al alegerilor, Bassirou Diomaye Faye a urcat la tribuna, in fata miilor de simpatizanti, tinandu-si de mana cele doua sotii, Marie si Absa, scena nemaivazuta in spatiul politic national, scrie comisarul.ro.Bassirou Diomaye Faye, candidat al unei coalitii de opozitie, a ales sa-si afiseze deschis poligamia, o practica traditionala si religioasa solid ancorata in cultura ... citește toată știrea