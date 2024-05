Care este tara cu cei mai multi oameni bogati pe cap de locuitor

Una dintre tarile nordice a reusit sa devina tara cu cei mai multi oameni bogati pe cap de locuitor, numarul miliardarilor raportat la numarul locuitorilor fiind dublu in comparatie cu Statele Unite ale Americii.Pana in 2021, puteau fi numarati cel putin 542 de "miliardari in coroane", potrivit unei analize foarte atente a cotidianului suedez "Aftonbladet". Impreuna, acestia detineau o avere echivalenta cu 70% din PIB-ul natiunii nordice, scrie canal33.ro.Din capul locului, trebuie spus ca ... citește toată știrea