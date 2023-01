Care este valoarea amenzilor aplicate anul trecut de Politia Locala

18.061 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 7.031.014,5 lei au fost aplicate in cursul anului 2022 de catre politistii locali, in temeiul atributiilor prevazute de legislatia in vigoare."In topul faptelor contraventionale s-au aflat in anul 2022 cele privind circulatia pe drumurile publice. Astfel, in decursul anului, pe linia circulatiei rutiere s-au intocmit 8.470 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, in principal pentru oprire si stationare interzisa ... citeste toata stirea