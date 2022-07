Care sunt adresele celor 19 centre de permanenta din judet

Directia de Sanatate Publica Arad doreste sa ofere informatii cu privire la centrele de permanenta din judet. Acestea asigura asistenta medicala primara in regim de garda in afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicina de familie. La serviciile medicale oferite de aceste centre poate apela orice persoana care are o problema de sanatate si nu reprezinta o urgenta majora. In cadrul lor isi desfasoara activitatea cadre medicale, precum medici de familie si asistenti medicali, ... citeste toata stirea