Majoritatea covarsitoare a tinerilor romani isi doresc sa invete o limba straina conform unui sondaj Eurostat care ne plasa pe locul doi in Europa la acest capitol. Dar care sunt limbile straine pe care isi doresc cel mai mult sa le invete romanii? Si este invatarea acestora accesibila in sistemul public de invatamant?ClubulCopiilor.ro a facut o analiza a datelor pe care le ofera Google, cel mai popular motor de cautare din Romania, pentru a determina cele mai cautate limbi straine in Romania. ... citeste toata stirea